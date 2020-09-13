В Китае выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае зафиксированы 80 новых инфицированных COVID-19: 10 больных в активной форме и 70 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 14 случаев заражения: шесть активных и восемь бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зафиксировано 85 184 активных случая заражения, из которых 2 635 ввозных. Выздоровели 80 399 пациентов.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 13 новых случаев заболевания, все в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 482 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 938 (100 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 498 (семь случаев смерти).