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Минская милиция отвергла применение оружия у поселка Дрозды

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В ГУВД Мингорисполкома не подтвердили информацию очевидцев о том, что сотрудники силовых структур стреляли в воздух у поселка Дрозды в Минске, где собралась многотысячная колонна протестующих.

"Оружие не применялось", - сказала агентству "Интерфакс" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в воскресенье. Она добавила, что "ситуация остается контролируемой".

Ранее очевидцы сообщили, что в поселке Дрозды, где находятся дома белорусского руководства, со стороны кордона сотрудников правоохранительных органов раздались выстрелы в воздух.

В белорусской столице в воскресенье проходит несанкционированная акция протеста. Число ее участников, по данным наблюдателей, превысило 150 тысяч человек. По последним официальным данным, задержаны порядка 250 человек.

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