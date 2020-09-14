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Очную сессию ПАСЕ перенесли с октября на начало 2021 года

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) перенесло ближайшую очную сессию на начало 2021 года, сообщил в понедельник вице-спикер ассамблеи, зампред Госдумы РФ Петр Толстой.

"Запланированная на октябрь сессия была отменена, очередная сессия ПАСЕ в привычном очном формате если и состоится, то не раньше января. Тогда же должны пройти выборы Генерального секретаря ПАСЕ, судей ЕСПЧ и других должностных лиц Совета Европы", - сказал Толстой журналистам.

Депутат добавил, что Бюро также решило провести ближайшие расширенные заседания Постоянной комиссии ПАСЕ 12-13 и 22-23 октября в режиме видеоконференции.

ПАСЕ

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