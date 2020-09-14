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Южная Осетия в одностороннем порядке открыла границу с Россией

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Южная Осетия с 23 часов 59 минут понедельника возобновляет пересечение государственной границы с Россией через многосторонний пункт пропуска "Рук" в обычном режиме, согласно принятому постановлению правительства от 31 августа 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кабмина республики.

"Также с 15 сентября 2020 года отменяется действие большинства ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Республики Южная Осетия, в том числе автоматически снимается обязательное двухнедельное пребывание на карантине для всех въезжающих в республику", - отмечает пресс-служба на своем официальном сайте.

Вместе с тем, по информации председателя Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения (Югосетпотребнадзора) Марины Кочиевой, с открытием государственной границы с РФ на территории республики усиливаются профилактические противоэпидемические мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции среди населения.

Как отметила глава Югосетпотребнадзора, разработаны рекомендации по организации работы различных учреждений и организаций, а также правила поведения граждан в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории республики.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции РФ принял решение об открытии границы с Южной Осетией, постановление правительства об этом будет подписано в ближайшие дни, сообщили журналистам в оперативном штабе.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба.

"По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия. Соответствующее распоряжение будет подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Южная Осетия

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