Под Киевом произошел взрыв на газопроводе

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В ночь на вторник под Киевом в районе населенного пункта Чабаны произошел взрыв на газопроводе высокого давления, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Согласно сообщениям, люди слышали гул, а потом громкий взрыв.

Информацию о взрыве также подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"В Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00:20 очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мегамощного дизельного генератора. Пламя не видно пока", - написал он на своей странице в фейсбуке.

В полиции позже подтвердили информацию о взрыве.

"В районе с.Чабаны прорвало газовую трубу в поле диаметром 1.5 м, что качает газ на Европу. Все аварийные службы на месте в ближних населенных пунктах отключено электроснабжение принимаются меры по перекрытию газоснабжения. Информации о пострадавших людей нет", - сообщили агентству в полиции Киевской области.