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Сотни украинских полицейских стянуты в Умань из-за ситуации с хасидами

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Более 560 сотрудников полиции из 20 областей Украины прибыли в город Умань Черкасской области для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования Рош ха-Шана.

"В состав сводного отряда вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники и сотрудники полиции превентивной коммуникации", - сообщила полиция Черкасской области в фейсбуке.

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Начальник Главного управления Национальной полиции в регионе Михаил Куратченко довел до полицейских их основные задачи в данной ситуации. Среди них - обеспечение общественного порядка в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов.

Начальник областного управления полиции потребовал соблюдения дисциплины, законности и личной безопасности во время несения службы в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Зачем хасиды едут в Умань

Каждую осень паломники едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Раби Нахмана отпраздновать Рош ха-Шана (еврейский Новый год).

Раби Нахман родился в городе Меджибож (ныне Хмельницкая обл.) в 1772 году (5532 году от сотворения мира по еврейскому календарю). Затем вел кочевой образ жизни, бывал в разных городках Украины, в основном, в Медведевке и Златополье, а последние 8 лет жизни провел в Браславе (сейчас - Белоруссия). В 1808 году Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский Новый год.

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В нынешнем году в связи с эпидемией коронавируса в Украине Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила центральным органам ввести ряд запретов в местах паломничества хасидов в Умани в ходе празднования Рош ха-Шана с 15 до 21 сентября.

Кроме того, до конца сентября Украина ввела ограничения на посещения страны иностранцами. В результате, как сообщалось, на белорусско-украинской границе рядом с пунктом пропуска "Новые Яриловичи" - "Новая Гута" ранее собрались сотни паломников-хасидов, желающих попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана.

7 сентября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в 2020 года Умань для празднования Рош ха-Шана посетят около 3 тыс. паломников.

В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

Умань Украина Черкасская область Михаил Куратченко Рош ха-Шана МВД Украины

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