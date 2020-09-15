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Зеленский заявил о "начале диалога" между Киевом и Москвой

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить о восстановлении отношений между Киевом и Москвой, однако отметил, что имеет место "начало диалога".

"К сожалению, мы потеряли это слово ("отношения" - ИФ). И потеряли значение этого слова между нашими странами, после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке Украины", - сказал политик на совместном брифинге во вторник в Вене с президентом Австрии Александром ван дер Беленом, отвечая на вопрос о том, какие у него отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Зеленский отметил, что раньше украинцы и россияне называли друг друга "братьями и сестрами", и между странами были прекрасные отношения. "А сегодня 14 тысяч погибших, а сегодня - нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока что не нашел слова о том, что "между нами", - подчеркнул президент Украины.

При этом Зеленский указал, что Киев и Москва начали говорить, что привело к режиму тишины в Донбассе, который "сложнее, чем мы думали, но он есть", благодаря чему Украина смогла все-таки вернуть домой 140 своих граждан.

"Я считаю, что это и есть начало диалога. А по поводу "отношений" нам, мне кажется, еще очень и очень рано говорить", - добавил украинский президент.

Владимир Зеленский Украина Донбасс Крым Австрия Александр ван дер Белен Владимир Путин

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