Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
на 15.09В России 1 073 849+5 529В мире 29 190 588+287 835

Трамп не исключил одобрения COVID-вакцины в США в ближайшие недели

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса будет одобрена в течение нескольких ближайших недель.

"У нас будет вакцина в течение нескольких недель. Это может случиться через четыре недели, может быть, через восемь", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Он отметил, что в США над разработкой вакцины работают "великолепные компании".

"Если бы не я, то у нас бы не было вакцины в течение нескольких лет... Это я ускорил процесс (разработки вакцины - ИФ) с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов", - добавил американский лидер.

Ранее президент США заявил, что не исключает, что вакцина будет готова к президентским выборам, намеченным на 3 ноября.

Однако ранее в сентябре компания AstraZeneca сообщила, что приостановила клинические испытания вакцины против COVID-19 для расследования "потенциально необъяснимой болезни".

AstraZeneca - одна из трех компаний, которые проводят испытания третьей фазы коронавирусной вакцины в США. Сейчас в стране проводятся еще два испытания потенциальных вакцин от компаний Pfizer и Moderna.

Дональд Трамп США коронавирус

Новости по теме

Новости

Шесть стран примут участие в миротворческих учениях ОДКБ в Белоруссии

Шесть стран примут участие в миротворческих учениях ОДКБ в Белоруссии

Зеленский заявил о "начале диалога" между Киевом и Москвой

В ЕС предложили назвать создаваемый режим санкций именем Навального

В ЕС предложили назвать создаваемый режим санкций именем Навального

Саррадж собрался покинуть пост главы правительства Ливии

Боррель отметил, что остановка "Северного потока 2" не входит в компетенцию ЕС

Боррель отметил, что остановка "Северного потока 2" не входит в компетенцию ЕС
Навальный попал в больницу

Навальный опубликовал свое фото из больницы

Навальный попал в больницу

Нарышкин заявил, что Навальный покинул Омск без признаков отравления

Нарышкин заявил, что Навальный покинул Омск без признаков отравления

Что случилось этой ночью: вторник, 15 сентября

Politico увидела фото самолетов РФ в предвыборной рекламе Трампа

Politico увидела фото самолетов РФ в предвыборной рекламе Трампа

NYT узнала о планах Навального вернуться в РФ после выздоровления

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');