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Kraft Heinz за пять лет сократит расходы на $2 млрд

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Kraft Heinz, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, в ближайшие пять лет планирует сократить расходы на $2 млрд, заявилThe Wall Street Journal гендиректор Мигель Патрисио.

Сэкономленные средства будут в том числе направлены на стимулирование продаж некоторых брендов. Расходы на маркетинг в целом увеличатся на 30%.

"В прошлом мы принимали решения, которые были слишком краткосрочными, - сказал Патрисио. - Мы меняем мышление".

Во вторник Kraft Heinz также сообщила инвесторам, что в долгосрочной перспективе ожидает роста продаж в органическом выражении на 1-2%, скорректированной прибыли в расчете на акцию - на 4-6%, передает Bloomberg.

Спрос на некоторые продукты Kraft Heinz, включая мясные деликатесы Oscar Mayer и макароны Kraft, вырос во время пандемии, отмечает WSJ. В результате рост продаж компании за минувшие шесть месяцев оказался выше, чем за последние годы.

Однако в некоторых сегментах доля Kraft Heinz снизилась. Аналитики отмечают, что некоторые потребители переходят к более дешевым брендам.

Во втором квартале текущего года Kraft Heinz зафиксировала списания в размере $2,9 млрд, в результате чего компания получила чистый убыток.

Ранее Патрисио предупреждал, что некоторые бренды больше не могут приносить такую прибыль, как в прошлом. При этом, по его словам, компании не придется жертвовать прибылью ради роста продаж.

После создания Kraft Heinz в 2015 году путем слияния H.J.Heinz Co. и Kraft Foods Group Inc. руководство компании потратило несколько лет, чтобы уменьшить ежегодные расходы на $1,7 млрд за счет сокращения штата, снижения административных издержек и других мер.

Kraft Heinz Мигель Патрисио коронавирус Kraft Foods Heinz

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