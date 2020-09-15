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Зеленский заявил о возможной приватизации трех украинских портов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Украина рассматривает возможность передачи в концессию порта "Черноморск" (бывший Ильичевский), а также приватизации еще трех портов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас мы отрабатываем возможность передачи в концессию портов "Черноморск" и "Бердянск", а также приватизации трех портов дополнительно", - сказал он на совместном брифинге в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

"Черноморск" в 2019 году обработал 26,2 млн тонн грузов, заняв по этому показателю третье место на Украине после "Южного" и Николаевского портов.

"Черноморск" находится в госсобственности, является филиалом ГП "Администрация морских портов Украины".

Власти Украины к настоящему времени передали в концессию инвесторам два порта - "Ольвия" и "Херсон". "Ольвию" взяла в концессию катарская QТerminals, управляющая крупнейшим торговым портом Катара - Хамад, а "Херсон" - "Рисоил-Херсон" (грузинско-швейцарский консорциум компаний "Петро Ойл энд Кемикалс" и Risoil). Инвесторы взяли обязательства вложить в "Ольвию" и "Херсон" порядка $124 млн и $11 млн соответственно.

Украина Владимир Зеленский Черноморск

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