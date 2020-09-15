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Израиль атаковали из сектора Газа, когда в США подписывали соглашения с ОАЭ и Бахрейном

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Две ракеты выпущены во вторник из сектора Газа в сторону юга Израиля в то время, когда в Вашингтоне шла церемония подписания соглашений о нормализации отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем, сообщает газета Haaretz.

По данным армии обороны Израиля, в израильских городах Ашдод и Ашкелон прозвучали сирены тревоги, местные жители сообщили, что слышали взрывы в этих районах.

Как сообщили в службах экстренной помощи, парамедики оказали помощь двум пострадавшим от ранений осколками стекла, помощь также оказана еще четверым людям в состоянии шока.

Во вторник в Белом доме при посредничестве США прошла историческая церемония подписания соглашений о нормализации отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху подписал соглашения с министрами иностранных дел ОАЭ и Бахрейна – Абдуллой бин Зайедом аль-Нахайяном и Абдуллатифом бин Рашидом аз-Заяни.

Трамп назвал этот день "историческим для мира на Ближнем Востоке".

"Мы здесь для того, чтобы изменить ход истории. После десятилетий разделения и конфликтов мы знаменуем начало нового Ближнего Востока", - сказал Трамп, выступая на открытии церемонии.

"Во всей истории Израиля были только два таких соглашения, а мы достигли два таких соглашения за один месяц", - добавил Трамп.

В преддверии церемонии Трамп провел встречи с представителями трех стран в Овальном кабинете Белого дома.

По данным издания The Guardian, в ходе встречи с главой МИД ОАЭ Абдуллой бин Зайедом аль-Нахайяном, отвечая на вопрос о том, какое послание направляет палестинцам сегодняшняя церемония, американский президент сказал: "Я думаю, однажды, мы увидим палестинцев. У вас будет мир без крови на песке".

Ранее палестинцы раскритиковали решение ОАЭ нормализовать отношения с Израилем и назвали такой поступок "предательством". Они также приняли решение отозвать своего посла из ОАЭ.

Так в движении ХАМАС, комментируя заключения соглашений ОАЭ и Бахрейна с Израилем, заявили, что эти соглашения "стоят меньше, чем бумага, на которых они написаны".

У большинства арабских и мусульманских стран дипотношения с Израилем отсутствуют. Исключение составляют Египет, который установил дипотношения с Израилем в 1979 году, Иордания, которая установила дипотношения с Израилем в 1994 году, а также Турция, которая была одной из первых мусульманских стран, признавших Израиль. Теперь этот список пополняют ОАЭ и Бахрейн.

США Израиль ОАЭ Бахрейн

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