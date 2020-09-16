Умер отец Билла Гейтса

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Отец основателя Microsoft Билла Гейтса филантроп и адвокат Билл Гейтс-старший умер в возрасте 94 лет, об этом сообщил его сын в твиттере.

"Мой отец был "настоящим" Биллом Гейтсом. Он был всем тем, чем я пытаюсь быть, и мне каждый день будет не хватать его", - написал Билл Гейтс-младший. В своем блоге он отметил, что его отец скончался 14 сентября в окружении семьи.

По словам 64-летнего основателя Microsoft, в первые годы после создания этой компании он обращался к отцу за юридической помощью, точно так же Билл-Гейтс-старший помогал и Говарду Шульцу из Starbucks.

Кроме того, Билл Гейтс отметил, что его отец внес огромный вклад в развитие благотворительности и работы Фонда Билла и Миранды Гейтс, сопредседателем которого он был.

Гейтс указал, что здоровье его отца ухудшалось, так что его смерть не была неожиданной. По данным газеты The New York Times, он умер из-за болезни Альцгеймера.