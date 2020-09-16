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В Великобритании к Google подан иск на $3,2 млрд за сбор данных детей на YouTube

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Британский исследователь из центра New Economics Foundation Данкан Маккен подал против Google, входящей в Alphabet Inc., иск в Верховный суд Великобритании, обвиняя компанию в незаконном сборе персональных данных детей младше 13 лет на платформе YouTube и требуя от нее компенсации в размере 2 млрд фунтов стерлингов ($3,2 млрд).

В пресс-релизе Маккен заявил, что представляет интересы более 5 млн детей и их родителей. Он отметил, что сам является отцом троих детей.

Как утверждает Маккен, видео-сервис нарушил законодательство в сфере защиты персональных данных, включая британский закон о защите данных и Общий регламент защиты персональных данных ЕС.

"YouTube систематически нарушал эти законы, собирая данные детей без согласия родителей", - написал он.

По словам истца, платформа "не имеет практических требований к возрасту и не предпринимает надлежащих попыток ограничить использование детьми".

Иск поддержала правозащитная организация Foxglove, которое борется за соблюдение прав человека в технологической отрасли. В организации заявили, что Google использует данные детей в рекламных целях.

Представитель YouTube отказался от комментария, но отметил, что платформа не предназначена для детей до 13 лет, пишет MarketWatch.

Google YouTube

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