СВР узнала, что США направили $20 млн на подготовку протестов в Белоруссии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - США по линии неправительственных организаций направили порядка $20 млн на организацию в Белоруссии антиправительственных акций, заявил директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин.

"В событиях в Белоруссии четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа", - говорится в поступившем в "Интерфакс" пресс-релизе СВР.

"Примечательно, что Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. Только США в 2019 - начале 2020 годов по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 млн долларов", - отметил глава СВР.

Нарышкин сообщил, что на эти деньги формировалась сеть "независимых блогеров" и информационных аккаунтов в соцсетях, шла подготовка активистов к проведению уличных акций. "Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по "ненасильственным протестам", - подчеркнул Нарышкин.

По мнению директора СВР, Вашингтон пытается организовать в Белоруссии "цветную революцию" и антиконституционный переворот, "цели и задачи которых не имеют ничего общего с интересами белорусских граждан".

По его словам, "в контактах с европейскими союзниками Вашингтон настаивает на необходимости усиления нажима на Минск для побуждения законного руководства Белоруссии к запуску диалога с так называемым Координационным советом по вопросам "передачи власти".

Нарышкин отметил, что "по имеющейся в СВР информации, и в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль". По его словам, "США взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве "народных лидеров" и будущих руководителей "демократической Белоруссии".

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенных властями итогов выборов, считает их сфальсифицированными.

За время протестов задержаны порядка 10 тыс. человек, есть погибшие. Белорусские милиционеры действуют на акциях протеста жестко, с применением силы. С 9 августа поступала информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в милиции, изоляторах временного содержания. В правоохранительных органах Белоруссии на рассмотрении находится более 2 тыс. обращений граждан по фактам насилия со стороны силовиков, сообщил 16 сентября первый замглавы МВД республики - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

Реакция США

ЕС ранее подтвердил планы ввести санкции против виновных в насилии в Белоруссии. В Госдепе США также заявили, что готовят санкции против Белоруссии и консультируются по этому вопросу с ЕС.

9 сентября представитель Белого дома Кейли Макэнани заявила, что в США всерьез обеспокоены данными о продолжающихся нарушениях прав человека в Белоруссии.

Макэнани сказала на брифинге, что поступают данные о "случаях похищения представителей оппозиции, насильственного выдворения оппозиционеров из страны". Представитель Белого дома отметила, что "США работают со своими международными партнерами, чтобы привлечь к ответственности всех, кто совершает это насилие".

"США призывают немедленно освободить людей, задержанных без законных оснований", - подчеркнула она. Макэнани также указала, что прошедшие в Белоруссии выборы не были "ни честными, ни справедливыми".

11 сентября первый замгоссекретаря США Стивен Биган сообщил, что американская администрация работает над составлением санкционного списка по Белоруссии и в скором времени будет готова его объявить.

По сообщению американских СМИ, он пояснил, что Вашингтон объявит об ограничительных мерах "в очень недалеком будущем". По словам Бигана, речь пойдет о персональных санкциях, причем США и ЕС в связи с этим "обмениваются информацией о ряде людей". Говоря о возможности перехода в дальнейшем на санкции против компаний или секторальные санкции, Биган пояснил: "Мы не хотим, чтобы граждане Белоруссии страдали от дополнительных ограничительных мер. Мы пойдем на них лишь если это будет совершенно необходимо".