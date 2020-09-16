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Лукашенко обвинил США и их сателлитов в агрессии против Белоруссии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не позволили и не позволят реализовать сценарий уничтожения страны, и назвал "агрессором" США и американских "сателлитов".

"Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим", - сказал Лукашенко на встрече с политическим активом республики в среду. Его цитирует госагентство БелТА.

По его словам, "поэтапный разбор событий в стране выявляет истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Белоруссии, а агрессоров", которые "в течение последних десяти лет скрупулезно готовились к нынешнему времени "Ч".

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", - перечислил Лукашенко.

По его словам, каждая из этих стран отрабатывала свою роль: "Чехия - с давних времен в качестве ресурсного хаба, Польша - сначала как инкубатор медиаканалов ("Белсат", "Нехта" и другие), а затем - как площадка для альтернативных органов в изгнании".

"Литва, уязвленная темой БелАЭС, - как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений, стала форпостом политических провокаций", - добавил Лукашенко.

"Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп", - заявил он.

Белоруссия Александр Лукашенко США

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