Чиновники объяснили закрытие русскоязычного отделения одной из школ в Ашхабаде

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российский МИД выразил озабоченность в связи с расформированием русских классов в школах Ашхабада. В Минобразования Туркменистана ответили, что для беспокойства нет оснований, сообщает информагентство ORIENT.

Сообщение о том, что накануне начала учебного года классы с обучением на русском языке закрыли в нескольких школах, там назвали недостоверным.

Отделение с преподаванием всех предметов на русском закрыли только в одной из школ Ашхабада, поскольку школа изменила свой статус со специализированной на обычную общеобразовательную, объяснили чиновники. Русский язык в ней преподается как второй иностранный язык.

Фактически количество русскоязычных классов или учителей-русистов не уменьшилось, поскольку в этом же учебном году в Ашхабаде открылась новая русскоязычная спецшкола, из расформированного отделения туда перешли дети и учителя, добавили в Минобразования.

ORIENT напомнил, что в Ашхабаде работает совместная туркмено-российская школа имени Пушкина и что туркменские учителя не раз становились лауреатами Пушкинского конкурса педагогов-русистов.