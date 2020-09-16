Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:48Заразились
на 16.09В России 1 079 519+5 670В мире 29 571 333+380 745

Чиновники объяснили закрытие русскоязычного отделения одной из школ в Ашхабаде

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российский МИД выразил озабоченность в связи с расформированием русских классов в школах Ашхабада. В Минобразования Туркменистана ответили, что для беспокойства нет оснований, сообщает информагентство ORIENT.

Сообщение о том, что накануне начала учебного года классы с обучением на русском языке закрыли в нескольких школах, там назвали недостоверным.

Отделение с преподаванием всех предметов на русском закрыли только в одной из школ Ашхабада, поскольку школа изменила свой статус со специализированной на обычную общеобразовательную, объяснили чиновники. Русский язык в ней преподается как второй иностранный язык.

Фактически количество русскоязычных классов или учителей-русистов не уменьшилось, поскольку в этом же учебном году в Ашхабаде открылась новая русскоязычная спецшкола, из расформированного отделения туда перешли дети и учителя, добавили в Минобразования.

ORIENT напомнил, что в Ашхабаде работает совместная туркмено-российская школа имени Пушкина и что туркменские учителя не раз становились лауреатами Пушкинского конкурса педагогов-русистов.

Новости

Один из самых полных скелетов тираннозавра выставят на Christie's

Один из самых полных скелетов тираннозавра выставят на Christie’s

Марии Колесниковой предъявили обвинение в причинении вреда Белоруссии

Марии Колесниковой предъявили обвинение в причинении вреда Белоруссии

Шойгу анонсировал новые российско-белорусские учения в октябре

Шойгу анонсировал новые российско-белорусские учения в октябре

Запуск Белорусской АЭС состоится 7 ноября

Запуск Белорусской АЭС состоится 7 ноября

Киев закрыл участок границы с Белоруссией, у которого находятся хасиды

Киев закрыл участок границы с Белоруссией, у которого находятся хасиды

СВР узнала, что США направили $20 млн на подготовку протестов в Белоруссии

Берлин предложил США крупную сделку за отказ от санкций против "Северного потока 2"

Умер отец Билла Гейтса

Власти ЕС анонсировали закон о санкциях по типу "акта Магнитского"

Лукашенко счел мифом назревание революционной ситуации в Белоруссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');