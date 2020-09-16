Грызлов заявил, что Украина де-факто вышла из соглашения о допмерах контроля за перемирием

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Отказ Украины от совместной инспекции поселка Шумы под Горловкой является выходом из соглашения о дополнительных мерах контроля за режимом прекращения огня в Донбассе, заявил журналистам полпред РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов.

"Мы с трудом добились подписания дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, но, к сожалению, сегодня Украина дезавуировала эти меры. Киев снова отказался от совместной инспекции",- сказал он по итогам заседания контактной группы.

Грызлов отметил, что заявленная позиция Украины только подтверждает наличие нарушений с ее стороны.

"Представители Донбасса подчеркивают, что отказ Украины от совместной инспекции означает отказ Украины от подписанных ранее дополнительных мер, от уже согласованных решений в рамках контроля режима прекращения огня. Фактически, это выход Украины из соглашения от 22 июля 2020 года", - считает полпред РФ.

Он добавил, что теперь "весь комплекс дополнительных мер придется обсуждать заново".

Кроме того, Грызлов заявил, что в ходе заседания обсуждалась возможность четко фиксировать результаты каждой встречи ТКГ в протоколах, чтобы эти документы были доступны для СМИ и общественности. Речь также шла об обсуждении аудио- и видеозаписи переговоров.

"Вопрос о повышении прозрачности работы Контактной группы можно было решить уже сегодня, но наше предложение было проигнорировано. На данный момент, Киев отказывается от любого повышения открытости работы Контактной группы",- подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на предыдущей встрече ТКГ по Донбассу согласовала совместную инспекцию позиций украинской армии в районе поселка Шумы, которая должна была состояться 10 сентября.

Между тем украинская сторона в контактной группе обратилась к представителям ОБСЕ с предложением отказаться от запланированной на четверг встречи в районе населенного пункта Шумы в Донбассе, сославшись на несогласованные ранее требования российской стороны и представителей ДНР и ЛНР.