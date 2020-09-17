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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:36Заразились
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Казахстан начал клинические испытания своей вакцины от COVID-19

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Казахстане начались клинические исследования вакцины против коронавируса, сообщила пресс-служба министерства образования и науки.

"Начаты клинические исследования вакцины QazCovid-in против коронавирусной инфекции, разработанной в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности Комитета науки", - говорится в сообщении.

"В рамках первой и второй фаз будет проводиться вакцинация волонтеров. Всемирная организация здравоохранения дала разрешение на это. Несмотря на то, что добровольцами могут стать всего 244 человека, в НИИПББ за короткий срок поступило большое количество заявок от желающих... Мы вынуждены были остановить прием заявок уже через несколько дней после выхода объявления", - сказал вице-министр образования и науки Мирас Дауленов, слова которого приводятся в сообщении.

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В министерстве образования напомнили, что 26 июля вакцину QazCovid-in получили сначала семь, потом еще 20 ученых-разработчиков. У них сформировался нарастающий иммунитет, результаты анализов показали безопасность и высокую иммуногенность вакцины. Сейчас все сделавшие прививку сотрудники чувствуют себя хорошо и продолжают работу.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 15 мая включила казахстанскую инактивированную вакцину от коронавируса в перечень кандидатных вакцин, а 29 августа - в число допущенных к клиническим испытаниям.

Казахстан коронавирус

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