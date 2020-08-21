В Казахстане сообщили о "взрывном росте антител" при испытаниях COVID-вакцины

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Доклинические испытания казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in против COVID-19 дали хорошие результаты, сообщил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов.

"По инактивированной вакцине мы завершили уже доклинические испытания. Уже порядка 25 дней назад наши коллеги, сами разработчики этой вакцины, сами добровольно вакцинировались. И мы сегодня видим и по иммуноглобулину М, и по иммуноглобулину G взрывной рост антител, и мы видим также по результатам доклинических испытаний безопасность (этой вакцины - ИФ)", - сказал Аймагамбетов на пленарном заседании республиканского совещания педагогов и работников сферы образования и науки в пятницу.

"Мы смотрели вопросы пирогенности (способность препарата сильно повышать температуру тела - ИФ), аллергенности, в целом безопасности этой вакцины. И предварительные результаты очень хорошие", - отметил он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и включила ее в перечень вакцин-кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования.

Инактивированную вакцину разработали сотрудники казахстанского Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана.