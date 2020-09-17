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Мемуары Обамы поступят в продажу в середине ноября

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Барак Обама объявил, что его книга, в которой он рассказывает о своем президентском сроке, поступит в продажу в середине ноября.

"Нет никакого другого чувства, которое можно было сравнить с тем, когда ты заканчиваешь работу над книгой. И я горжусь ей", - написал Обама в твиттере.

Он также опубликовал обложку мемуаров под названием "Земля обетованная" и написал, что они выйдут 17 ноября 2020 года. Американские СМИ отмечают, что это произойдет через две недели после президентских выборов в стране.

Обама отметил, что в своей книге, в частности, "постарается представить честный отчет своего президентского срока".

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Барак Обама США

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