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Джонсон счел усиление ограничений необходимым во время второй волны COVID

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Британским властям придется предпринять дополнительные меры с целью снизить масштаб второй волны коронавируса в стране, заявил газете The Sun премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы можем обуздать это сейчас, остановить разрастание, предотвратить всплеск, положить конец второму горбу (коронавируса - ИФ), сгладить горб", - сказал он, уподобив две волны коронавируса двугорбому верблюду.

"Чего я не хочу делать - так это закрывать целые сектора экономики", - отметил премьер.

При этом он выступил в защиту мер, объявленных в понедельник, которые требуют от жителей Англии не собираться в группы больше шести человек.

Он подчеркнул, что единственный способ нормально провести будущие рождественские праздники - "это быть жесткими сейчас".

Между тем, детали новых возможных общенациональных контрмер, отмечают западные СМИ, остаются неясными. Поступала информация, что речь идет об ограничении работы ресторанов и пабов до 22:00.

Тем временем, в четверг власти Великобритании объявили о новых ограничениях на северо-востоке Англии, включая города Сандерленд и Ньюкасл: жителям, в частности, запрещено принимать друзей и родственников у себя дома, пабы и бары обязаны закрываться в 22:00.

В свою очередь агентство Associated Press (AP) отмечает, что оппозиция активно критикует Джонсона за реакцию на эпидемиологический кризис, причем предметом особого беспокойства является нехватка диагностирующих тестов - ключевого элемента контроля над распространением вируса.

Согласно информации AP, накануне был выявлен 3 991 случаq коронавируса - против 3105 случаев днем ранее. Подобный уровень инфицирования не фиксировался с конца мая.

По различным данным, за время эпидемии в Великобритании скончались от 42 тыс. до 58 тыс. инфицированных коронавирусом.

Великобритания Борис Джонсон коронавирус

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