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В Румынии нашли украденные в 2017 году книги стоимостью $3,2 млн

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Около 200 редких книг стоимостью $3,2 млн найдены в погребе сельского дома в Румынии, сообщает "Би-би-си".

Эти книги, включая первые издания трудов Галилео Галилея и Исаака Ньютона, были украдены из хранилища в Лондоне в 2017 году. Кроме того, среди находок редкие издания работ Данте, а также сборники набросков Франсиско Гойи.

Все эти ценные книги находились в хранилище временно, их должны были отправить на аукцион в Лас-Вегас. Злоумышленники смогли проделали отверстия в крыше и спустились на веревках с 12-метровой высоты, обманув датчики движения.

Воры оказались членами румынской преступной группировки. Как выяснилось, банда причастна к серии громких грабежей, совершенных в Лондоне.

Великобритания Румыния

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