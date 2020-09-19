Задержанных на "женском марше" в Минске начали отпускать

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Людей, задержанных в субботу в ходе "женского марша" в Минске, вечером постепенно начали выпускать из территориальных РУВД, сообщают местные СМИ и правозащитники.

"Задержанных во время женского марша продолжают отпускать. Как сообщают читатели, из Фрунзенского РУВД уже выпустили около 25 человек. Всего там, по данным волонтеров, было около 40 задержанных", - информирует портал tut.by.

"Судя по всему, девушек отпускают уже из почти всех минских РУВД", - уточняет портал.

По данным незарегистрированного правозащитного центра "Весна", всего в столице в субботу были задержаны более 340 человек. Список задержанных размещен на сайте центра, рядом со многими фамилиями на данный момент уже стоит пометка "выпустили".

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Одной из форм протестных акций стали так называемые "женские марши", которые уже несколько недель подряд проводятся по выходным в столице Белоруссии.