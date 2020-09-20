Правозащитники заявили, что на акциях в Минске задержан россиянин

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что более 110 человек задержаны в республике на несанкционированных акциях.

По информации правозащитников, в Минске задержано 67 человек, в том числе гражданин России, а также доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Олег Моисеев. В регионах задержаны 45 человек. Некоторые уже отпущены из милиции.

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.