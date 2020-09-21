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Горняк "Беларуськалия" отказался подниматься из шахты в знак протеста

Это уже второй подобный случай на белорусском предприятии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Один из работников рудника "Беларуськалия" после окончания смены отказался подниматься на поверхность в знак протеста, сообщил стачком предприятия в понедельник.

"После ночной смены он (шахтер предприятия - ИФ) отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований", - говорится в сообщении в телеграм-канале стачкома "Беларуськалия".

Горняк передал записку, в которой рассказал, что присоединяется к требованиям стачкома и отказывается покидать рудник до их выполнения. Среди выдвинутых требований: отставка гендиректора "Беларуськалия", освобождение арестованных членов стачкома, отмена решения по увольнению бастующих работников предприятия, прекращение насилия к протестующим со стороны силовиков.

В стачкоме отметили, что это уже второй подобный случай на "Беларуськалии". Как сообщалось, 10 сентября один из солигорских шахтеров приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию в шахте и отказался подниматься на поверхность до выполнения ряда требований.

Позже к протестующему была применена сила, его вынесли из шахты на поверхность и отправили в приемный покой больницы. Как прокомментировали представители "Беларуськалия", инцидент с шахтером не повлиял на производственный процесс.

Забастовки на белорусских предприятиях

Работники ряда предприятий объявили о забастовках и других формах мирного протеста после объявления результатов выбора президента Белоруссии. В частности, 17 августа СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии" и объявлении рабочими забастовки. Позже стало известно, что предприятие находится в состоянии частичной забастовки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 августа заявил о возможности замены бастующих работников ОАО "Беларуськалий" шахтерами из других стран, в частности, Украины.

Позже руководство "Беларуськалия" сообщило, что с 20 августа предприятие работает с максимальной загрузкой мощностей и в августе объем выпуска калийных удобрений превысит 1 млн тонн, что на 3% больше, чем в августе прошлого года.

ОАО "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.

Беларуськалий Белоруссия

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