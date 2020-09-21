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В Белоруссии в воскресенье прошли 24 несогласованные протестные акции

В Белоруссии в воскресенье прошли 24 несогласованные протестные акции
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Милиция в Белоруссии на воскресных акциях в стране задержала 442 человека за нарушения закона о массовых мероприятиях, сообщила в понедельник официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

"Вчера, 20 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 24 протестных акции с участием более 20 тысяч человек. Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 442 гражданина, из них в 226 в Минске", - сказала она.

Чемоданова отметила, что "до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 330 человек".

По данным МВД, в Минске общее количество протестующих достигло 18 тысяч человек. Около 18:00 20 сентября несанкционированная акция завершилась.

Во время несанкционированных массовых мероприятий, отметили в ведомстве, люди, как правило, не реагировали на требования разойтись и не нарушать порядок, а становились в сцепки, выходили на проезжую часть, причиняли ущерб городской инфраструктуре, жгли файеры. Протесты также характеризовались многочисленными нарушениями ПДД, в том числе перекрытием проезжей части.

"За все эти действия предусмотрена ответственность. С сожалением приходится констатировать, что постоянные увещевания, просьбы и требования с нашей стороны о соблюдении законодательства некоторые граждане упорно игнорируют. Это приводит к вполне очевидному результату: за участие и организацию незаконных сборищ нарушители привлекаются как к административной, так и к уголовной ответственности", - сказала представитель МВД.

Она также отметила, что для пресечения противоправных действий в Бресте сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ в отношении протестующих. Также был произведен один предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на силовиков.

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Протесты в Минске

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Ольга Чемоданова Белоруссия Минск МВД Белоруссии

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