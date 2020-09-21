Лукашенко пообещал не допустить приватизации в Белоруссии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что не допустит в республике приватизации в угоду "шарлатанам из-за границы".

"В угоду "шарлатанам из-за границы" в Беларуси не будут приватизировать все и вся", - сказал Лукашенко, согласовывая в понедельник назначение Сергея Никифоровича генеральным директором ОАО "БЕЛАЗ" - управляющей компании холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг". Его слова приводит госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, он "трепетно относится" к предприятиям не потому, что не понимает, "что частная собственность должна и может существовать". "Мы выработали жестокий иммунитет к справедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, - это уже без меня и, уверен, без вас", - заметил президент.