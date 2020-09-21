В ЛНР поймали украинских диверсантов, собиравшихся похитить итальянца

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В МВД самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили журналистам о задержании диверсантов, планировавших похищение живущего в ЛНР иностранца.

Там отметили, что диверсионная группа собиралась похитить предпринимателя и общественного деятеля из Италии Андреа Пальмери и вывезти его на территорию Украины.

В группу, как утверждают в луганском МВД, входили завербованный украинскими спецслужбами бывший военнослужащий Народной милиции соседней самопровозглашенной Донецкой народной республики и его подельник. Диверсантов, как отмечают в МВД, вычислили на этапе подготовки преступления.

По данным МВД, при задержании у них были нашли оружие и боеприпасы, а также ампулы и шприцы с транквилизаторами для обездвиживания иностранца, которого они собирались вывезти автомобиле повышенной проходимости, минуя блокпосты, до линии разграничения, где их ждала группа прикрытия и эвакуации, которая должна была перебросить их через реку Северский Донец на территорию Украины.

СМИ ранее писали, что Пальмери - итальянец из Тосканы, праворадикал, футбольный фанат. В начале войны в Донбассе он уехал жить в Луганск и открыл там бизнес.