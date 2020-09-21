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ЕС расширил санкционный список нарушителей оружейного эмбарго ООН по Ливии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял в понедельник решение о введении адресных санкций в отношении двух лиц, ответственных за нарушения прав человека в Ливии, и трех организаций, включая казахстанскую, замеченных в нарушении эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну.

"Сегодня был утвержден (санкционный) список, который мы обновили. Два лица, причастные к нарушению прав человека, и три компании, вовлеченные в нарушение эмбарго ООН, были внесены в список", - сообщил на пресс-конференции в Брюсселе высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

В коммюнике Совета ЕС отмечается, что после нового постановления ограничительные меры в связи с ливийским конфликтом, запрещающие въезд в Евросоюз, распространяются на 17 лиц, а также замораживаются банковские активы 21 человека и 19 организаций.

Среди трех новых компаний, подпавших под санкции, - казахстанский оператор грузовых авиаперевозок Sigma Airlines. Кроме того, в список включены морские турецкая компания Avrasya Shipping и иорданская Med Wave Shipping.

Физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства входящим в перечень лицам и организациям.

В документе совета говорится, что "ЕС вводит ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, действия которых угрожают миру и безопасности Ливии или препятствуют успешному завершению политического перехода".

"ЕС неоднократно призывал все стороны уважать права человека и международное право и стремится привлечь к ответственности всех, кто их нарушает. ЕС также полон решимости добиться полного соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию", - подчеркивают в Брюсселе.

В Совете ЕС поясняют, что ограничительные меры Евросоюза "дополняют и усиливают санкции, принятые ООН, которые включают эмбарго на поставки оружия и индивидуальные меры, в том числе за нарушения прав человека".

Боррель также сообщил на пресс-конференции, что совет решил исключить из европейского санкционного списка спикера заседающего на востоке Ливии парламента Агилу Салеха, который поддержал прекращение огня в стране.

ЕС Ливия ООН

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