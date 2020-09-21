Итальянцы на референдуме высказались за сокращение мест в парламенте

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Избиратели в Италии поддержали предложение о сокращении количества мест в парламенте страны, сообщает в понедельник местное телевидение.

За такую реформу высказались около 70% проголосовавших.

Таким образом, со следующих выборов в палате депутатов будет 400 человек вместо нынешних 630. В сенате останется 200 мест (сейчас их - 315).

Вопрос о сокращении мест в парламенте довольно давно обсуждается в Италии. Предполагается, что такие меры позволят государству сэкономить денег и обеспечить более эффективное управление страной.