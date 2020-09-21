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Бомбардировщики США провели широкомасштабную глобальную операцию

Бомбардировщики США провели широкомасштабную глобальную операцию
Бомбардировщик B-52 Stratofortress
Фото: Reuters

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Американские стратегические бомбардировщики, вылетевшие в понедельник с авиабаз в Европе и США во взаимодействии с истребителями стран-членов НАТО, совершили массовые полеты в Восточной Европе и в западной части Тихого океана, сообщило Европейское командование ВС США.

"Несколько бомбардировщиков ВВС США с авиабаз в Европе и Соединенных Штатов выполнили сегодня масштабные миссии, которые осуществлялись в ряде географических районов вблизи восточных районов Европы и в западной части Тихого океана", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что "Европейское командование остается приверженным транспарентности всех учений на территории союзников и партнеров, граничащих с Россией".

По данным западных мониторинговых сайтов, в частности, был зафиксирован полет стратегического бомбардировщика B-52H, способного нести ядерное оружие, вблизи Ленинградской области в районе Финского залива и Эстонии.

По данным Европейского командования, в глобальной операции были задействованы стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, B-2 Spirit and B-52 Stratofortress. В операциях приняли участие ВВС Канады, Норвегии и Великобритании.

"Эта миссия демонстрирует способность Министерства обороны США направлять свои бомбардировочные силы для выполнения любой миссии в любой точке мира в любое время в целях поддержки стратегии национальной обороны США", - говорится в сообщении.

"Сегодняшняя операция группы бомбардировщиков – еще одна демонстрация нашей непоколебимой приверженности союзникам и партнерам и нашей коллективной способности быстро планировать, выполнять и координировать множество сложных задач", - сказал командующий Европейским командованием США генерал Тод Уолтерс.

Как сообщал "Интерфакс", в настоящее время на авиабазе Фэрфорд в Великобритании размещены шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H, которые были временно переброшены туда 22 августа с континентальной части США. За прошедшее время они совершили не менее 30 учебных полетов над Европой, в том числе у западных и южных границ России.

Кроме того, Соединенные Штаты в сентябре перебросили на Аляску три бомбардировщика B-1B Lancer из состава 345-й бомбардировочной эскадрильи с авиабазы Дайс (штат Техас), которые совершили полеты вблизи российского острова Врангеля и Новосибирских островов в Восточно-Сибирском море. Американское командование сообщило, что в дальнейшем их планируется также задействовать на европейском театре военных действий.

США

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