Трамп выдвинет нового кандидата в Верховный суд США на этой неделе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что уже пообщался с некоторыми кандидатами на должность судьи Верховного суда и планирует выдвинуть кандидатуру в субботу, сообщило агентство Associated Press.

Трамп пожелал, чтобы это произошло до выборов президента. Он рассказал, что "уже провел беседы с некоторыми кандидатами, с некоторыми собирается встретиться лично".

Ранее Трамп заявлял, что рассматривает пять кандидатур и намерен выбрать женщину.

По его словам, до выдвижения кандидатуры состоится церемония, чтобы отдать дань уважения члену Верховного суда США Рут Бейдер Гинсбург, которая скончалась 19 сентября на 88-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения после рака.

Сама Гинзбург перед смертью выразила желание, чтобы нового члена Верховного суда США выбрали после инаугурации избранного президента.

Должность члена Верховного суда США - пожизненная. Кандидата выдвигает президент, далее назначение судьи утверждает Сенат. В настоящее время большинство мест в Сенате удерживают республиканцы, которые с высокой долей вероятности поддержат выбранного президентом кандидата.