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Трамп заявил, что демократы хотят объявить ему импичмент за выдвижение кандидата на место в Верховном суде

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в штате Огайо, раскритиковал демократов за то, что они могут инициировать процедуру импичмента, чтобы помешать ему назначить судью Верховного суда до президентских выборов в ноябре.

"Слышали последние новости? Они объявили мне импичмент за идеальный телефонный звонок. Теперь они снова хотят объявить мне импичмент, если я выдвину кого-то, как я обязан сделать по Конституции, на место в Верховном суде Соединенных Штатов. Давайте. Я хочу, чтобы они сделали это", - сказал Трамп.

"Я единственный в мире, который может получить импичмент, если попытается заполнить вакантное место", - заявил Трамп.

Он добавил, что объявит свою кандидатуру в пятницу или субботу.

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси не стала исключать возможности использования процедуры импичмента для отсрочки голосования по кандидатуре судьи Верховного суда, которую предложит Трамп.

Трамп заявлял, что на данный момент рассматривает пять кандидатур на должность судьи Верховного суда. Он говорил, что намерен выбрать женщину.

По его словам, до выдвижения кандидатуры состоится церемония, чтобы отдать дань уважения члену Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, которая скончалась 19 сентября на 88-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения после рака.

Сама Гинзбург перед смертью выразила желание, чтобы нового члена Верховного суда США выбрали после инаугурации избранного президента.

Должность члена Верховного суда США - пожизненная. Кандидата выдвигает президент, далее назначение судьи утверждает Сенат. В настоящее время большинство мест в Сенате удерживают республиканцы, которые с высокой долей вероятности поддержат выбранного президентом кандидата.

Дональд Трамп Демократическая партия США Рут Гинсбург

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