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Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко фарсом и "уходом на пенсию"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала прошедшую в среду инаугурацию президента Александра Лукашенко фарсом и заявила, что только она является единственным лидером страны.

"Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом", - сказала она в заявлении, распространенном после инаугурации Лукашенко.

"Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию", - отметила Тихановская.

По ее словам, страны Европы поддерживают требования остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые честные и прозрачные выборы, а также готовы оказать Белоруссии реальную помощь - существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены "после победы демократии".

Ранее в среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске, при этом заранее она не анонсировалась.

По данным госагентства БелТА на церемонию инаугурации были приглашены несколько сотен человек, в их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую - 10,12%. Массовые акции протеста против итогов выборов продолжаются в стране уже больше месяца. Лукашенко занимает пост президента с 1994 года.

Светлана Тихановская Белоруссия Александр Лукашенко

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