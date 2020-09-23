Правозащитники сообщили об около 120 задержанных на акциях в Белоруссии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - На несанкционированных акциях протеста в Беларуси в среду задержано уже около 120 человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

Список задержанных размещен на сайте центра, он продолжает обновляться.

Большая часть задержанных, согласно информации правозащитников - в Минске. Кроме того, им известно о задержаниях людей в Могилеве, Гродно, Гомеле, Смиловичах и ряде других городов.

Задержания также происходят возле Татарского сквера, на Каменной горке и в районе метро Пушкинская.

Протестующие перекрыли движение на нескольких улицах, включая центральную улицу Немига, вступили в силовое противостояние с силовиками в районе улицы Притыцкого после того, как там распылили перцовый газ и раздался хлопок.

Со своей стороны в незарегистрированном в республике правозащитном центре "Весна" заявили, что на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии задержано уже около 120 человек.

Список задержанных размещен на сайте центра, он продолжает обновляться.

Большая часть задержанных, согласно информации правозащитников, - в Минске. Кроме того, им известно о задержаниях людей в Могилеве, Гродно, Гомеле, Смиловичах и ряде других городов.