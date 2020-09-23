Число задержанных на акциях в Белоруссии превысило 150 человек

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщает о 155 задержанных на несогласованных акциях оппозиции в республике, большая часть задержаний пришлась на Минск.

Согласно распространенному центром списку, задержания помимо столицы проводились в Гомеле, Могилеве, Борисове, Гродно, Барановичах и других населенных пунктах страны.

Среди задержанных журналистка белорусского портала TUT.By Елена Толкачева. По данным "Весны", ее уже отпустили.

Как сообщалось, в общей сложности на улицы белорусской столицы вечером в среду вышли примерно 5-7 тыс. не согласных с инаугурацией Александра Лукашенко. Сообщается о применении сотрудниками милиции водометов и слезоточивого газа. Согласно официальной информации, задержаны более 10 человек.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.