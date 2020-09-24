В Израиле на две недели введут общенациональный карантин по COVID-19

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Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Израиля в четверг утвердило решение об ужесточении в стране режима общенационального карантина из-за роста случаев коронавируса COVID-19, сообщает Haaretz.

"В последние два дня мы слышали от экспертов, что в случае, если мы не предпримем незамедлительные и трудные шаги, мы достигнем края бездны", - цитируют СМИ слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обращенные к членам правительства.

Отмечается, что новые меры начнут действовать с пятницы, 25 сентября, и будут оставаться в силе как минимум две недели с возможным ослаблением.

The Jerusalem Post отмечает, что карантинные меры будут носить более строгий характер, чем в марте. Так, по мнению правительства, необходимо закрыть синагоги, а также несущественные предприятия и рынки, сократить количество маршрутов общественного транспорта. Также, вероятно, введут запрет на публичные собрания, за исключением тех, что проходят в кругу семьи.

Ожидается, что также сократят до 20 человек допустимое число людей на протестах и на уличных молитвах с соблюдением дистанции в два метра, причем в пределах одного километра от дома.

Синагоги, в соответствии с рекомендациями правительства, можно будет открыть только 27-28 сентября на время праздника Йом-Кипур (день покаяния, отпущения грехов) для небольших групп людей.

По данным издания The Jerusalem, Post, кабинет министров подготовил ряд рекомендаций, касающихся усиления мер борьбы с инфекцией по итогам восьми часов обсуждений. Решение о введении тотального карантина было принято к 06:30 четверга по местному времени (совпадает с мск). Позже в четверг рекомендации правительства будут вынесены на голосование в кнессете (парламенте Израиля).

Ограничительные меры из-за коронавируса COVID-19 в Израиле вновь начали действовать 18 сентября.