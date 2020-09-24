Рубль вечером восстановился к доллару и евро

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро растеряли весь рост первой половины дня и вернулись к уровням предыдущего закрытия на Московской бирже в четверг вечером, рубль отыграл потери к бивалютной корзине благодаря улучшению ситуации на внешних рынках.

Курс доллара США составил 77,11 руб. в 19:00 по московскому времени, что на 2,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,95 руб., подорожав на 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,54 копейки - до 82,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл все потери первой половины дня и почти не меняется к доллару и евро на вечерних торгах. Поддержку нацвалюте оказывает улучшение динамики внешних рынков и спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам сентября. В пятницу, 25 сентября, в бюджет должны быть перечислены НДС, акцизы и НДПИ, на следующей неделе - налог на прибыль общим объемом порядка 1 трлн рублей.

На мировых рынках вечером в четверг возобновились небольшие покупки благодаря надеждам на новое стимулирование. Чуть ранее инвесторы демонстрировали повышенный спрос на защитные активы, в том числе доллар, в связи с возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 во многих странах мира. Они не уверены в темпах восстановления глобальной экономики в условиях второй волны заболеваемости.

В четверг председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл выступил в банковском комитете Сената. Во вторник и среду Пауэлл выступал в Палате представителей.

Нехватка государственной помощи американским домохозяйствам может привести к волне неплатежей по ипотечным кредитам и принудительных выселений, считает Пауэлл. Говоря о мерах стимулирования объемом $2,3 трлн, одобренных Конгрессом в марте, Пауэлл сказал, что "риск заключается в том, что они (домохозяйства) в какой-то момент потратят эти деньги, и им придется сократить расходы и, возможно, потерять свой дом или аренду".

"Это и есть риск отсутствия новых мер. Мы пока не видим многого из этого, но это вполне может произойти в недалеком будущем", - сказал Пауэлл во время выступления перед банковским комитетом Сената.

Тем временем, все новые страны объявляют о второй волне коронавируса и ужесточении мер социального взаимодействия. Канада столкнулась со второй волной пандемии COVID-19, жителям необходимо продолжать соблюдать меры по борьбе с инфекцией, заявил премьер страны Джастин Трюдо. "Вторая волна не просто начинается, она уже идет полным ходом", - заявил Трюдо в видеообращении к народу.

Правительство Израиля в четверг утвердило решение об ужесточении в стране режима общенационального карантина из-за роста случаев коронавируса COVID-19, сообщает Haaretz. Новые меры начали действовать с пятницы, 25 сентября, и будут оставаться в силе как минимум две недели с возможным ослаблением.

В Минздраве Испании считают, что страна на грани второй волны коронавируса, и власти изо всех сил стараются ее не допустить.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в среду призвал жителей страны минимизировать социальное взаимодействие в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса. По его словам, темпы распространения COVID-19 сейчас выше, чем во время первой волны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник сообщил, что в Англии вновь вводят ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, в частности, ограничения на часы работы для баров и ресторанов, а также на максимальное число собирающихся вместе людей.

В некоторых штатах США, включая Техас, Висконсин, Оклахому и Колорадо, фиксируется рост числа заболевших, а количество смертей в стране от коронавируса уже превысило 200 тыс. Трейдеры теряют веру в быстрое восстановление американской экономики после кризиса с учетом снижения шансов на скорое принятие Конгрессом очередного пакета стимулирующих мер, пишет Bloomberg.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 19 сентября, составило 870 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 866 тыс., а не 860 тыс., как сообщалось изначально. Эксперты ожидали снижения показателя до 840 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются вечером в четверг. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в четверг уменьшилась на 0,14% - до $41,71 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,1% - до $39,97 за баррель.

Давление на нефть оказывает введение в некоторых странах новых мер для сдерживания распространения коронавируса и укрепление доллара, отмечает Trading Economics.

Согласно докладу министерства энергетики США, обнародованному накануне, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,64 млн баррелей - до 494,41 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4 млн баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, рубль в четверг слабел по отношению к доллару и евро на фоне негативных настроений на мировых рынках. "Пара "доллар-рубль" закрепилась выше отметки 77 руб., пара "евро-рубль" торгуется около уровня 90 руб.. Растущая статистика заболеваний COVID-19 вносит дополнительную нервозность. Бегство от риска вызвано угрозой новых ограничений в экономике. Ценам на нефть пока удается сохранять относительную стабильность в ожидании действий ОПЕК+. По мере приближения к выборам в США и роста неопределенности рискованные активы не будут пользоваться популярностью", - подчеркивает Капитанов.

"Резкому ослаблению аппетита инвесторов к риску способствовали как негативный новостной фон в отношении новой волны распространения коронавируса в европейских странах и отдельных штатах США, так и не оправдавшая ожиданий инвесторов статистика по рынку труда в США. Так, число первичных заявок на получение пособий по безработице на неделе, завершившейся 19 сентября, составило 870 тыс., что превысило прогнозы рынка. Кроме того, в большую сторону (с 860 до 866 тыс.) было пересмотрено количество заявок неделей ранее. В результате доллар демонстрировал рост как на большинстве площадок EM, так и к корзине основных мировых валют по индексу DXY. Впрочем, на развивающихся рынках наблюдались и исключения, например, в виде валют Турции и Бразилии, торговавшихся в плюсе", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 22 сентября продал валюту на 2,4 млрд рублей, 21 сентября - на 2,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту на 12,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 сентября на 82,35 копейки, до 77,178 руб., и увеличил курс евро на 73,1 копейки, до 89,9818 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 69,57 копейки по отношению к среде и составил 77,2104 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени увеличился на 58,84 копейки и составил 77,2314 руб.. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 384,435 млн, из которых $956,152 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 428,283 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 59,65 копейки, до 89,9632 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве поднялся на 37,02 копейки и составил 89,9687 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR500,316 млн, из которых EUR185,06 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR315,256 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 4 базисных пункта - до 4,39% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 4,47% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со средой и остались на уровнях 4,5%, 4,63% и 4,66% годовых соответственно.