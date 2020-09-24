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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:15Заразились
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Рубль вечером восстановился к доллару и евро

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро растеряли весь рост первой половины дня и вернулись к уровням предыдущего закрытия на Московской бирже в четверг вечером, рубль отыграл потери к бивалютной корзине благодаря улучшению ситуации на внешних рынках.

Курс доллара США составил 77,11 руб. в 19:00 по московскому времени, что на 2,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,95 руб., подорожав на 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,54 копейки - до 82,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл все потери первой половины дня и почти не меняется к доллару и евро на вечерних торгах. Поддержку нацвалюте оказывает улучшение динамики внешних рынков и спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам сентября. В пятницу, 25 сентября, в бюджет должны быть перечислены НДС, акцизы и НДПИ, на следующей неделе - налог на прибыль общим объемом порядка 1 трлн рублей.

На мировых рынках вечером в четверг возобновились небольшие покупки благодаря надеждам на новое стимулирование. Чуть ранее инвесторы демонстрировали повышенный спрос на защитные активы, в том числе доллар, в связи с возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 во многих странах мира. Они не уверены в темпах восстановления глобальной экономики в условиях второй волны заболеваемости.

В четверг председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл выступил в банковском комитете Сената. Во вторник и среду Пауэлл выступал в Палате представителей.

Нехватка государственной помощи американским домохозяйствам может привести к волне неплатежей по ипотечным кредитам и принудительных выселений, считает Пауэлл. Говоря о мерах стимулирования объемом $2,3 трлн, одобренных Конгрессом в марте, Пауэлл сказал, что "риск заключается в том, что они (домохозяйства) в какой-то момент потратят эти деньги, и им придется сократить расходы и, возможно, потерять свой дом или аренду".

"Это и есть риск отсутствия новых мер. Мы пока не видим многого из этого, но это вполне может произойти в недалеком будущем", - сказал Пауэлл во время выступления перед банковским комитетом Сената.

Тем временем, все новые страны объявляют о второй волне коронавируса и ужесточении мер социального взаимодействия. Канада столкнулась со второй волной пандемии COVID-19, жителям необходимо продолжать соблюдать меры по борьбе с инфекцией, заявил премьер страны Джастин Трюдо. "Вторая волна не просто начинается, она уже идет полным ходом", - заявил Трюдо в видеообращении к народу.

Правительство Израиля в четверг утвердило решение об ужесточении в стране режима общенационального карантина из-за роста случаев коронавируса COVID-19, сообщает Haaretz. Новые меры начали действовать с пятницы, 25 сентября, и будут оставаться в силе как минимум две недели с возможным ослаблением.

В Минздраве Испании считают, что страна на грани второй волны коронавируса, и власти изо всех сил стараются ее не допустить.

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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в среду призвал жителей страны минимизировать социальное взаимодействие в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса. По его словам, темпы распространения COVID-19 сейчас выше, чем во время первой волны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник сообщил, что в Англии вновь вводят ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, в частности, ограничения на часы работы для баров и ресторанов, а также на максимальное число собирающихся вместе людей.

В некоторых штатах США, включая Техас, Висконсин, Оклахому и Колорадо, фиксируется рост числа заболевших, а количество смертей в стране от коронавируса уже превысило 200 тыс. Трейдеры теряют веру в быстрое восстановление американской экономики после кризиса с учетом снижения шансов на скорое принятие Конгрессом очередного пакета стимулирующих мер, пишет Bloomberg.

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 19 сентября, составило 870 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 866 тыс., а не 860 тыс., как сообщалось изначально. Эксперты ожидали снижения показателя до 840 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются вечером в четверг. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в четверг уменьшилась на 0,14% - до $41,71 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,1% - до $39,97 за баррель.

Давление на нефть оказывает введение в некоторых странах новых мер для сдерживания распространения коронавируса и укрепление доллара, отмечает Trading Economics.

Согласно докладу министерства энергетики США, обнародованному накануне, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,64 млн баррелей - до 494,41 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4 млн баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, рубль в четверг слабел по отношению к доллару и евро на фоне негативных настроений на мировых рынках. "Пара "доллар-рубль" закрепилась выше отметки 77 руб., пара "евро-рубль" торгуется около уровня 90 руб.. Растущая статистика заболеваний COVID-19 вносит дополнительную нервозность. Бегство от риска вызвано угрозой новых ограничений в экономике. Ценам на нефть пока удается сохранять относительную стабильность в ожидании действий ОПЕК+. По мере приближения к выборам в США и роста неопределенности рискованные активы не будут пользоваться популярностью", - подчеркивает Капитанов.

"Резкому ослаблению аппетита инвесторов к риску способствовали как негативный новостной фон в отношении новой волны распространения коронавируса в европейских странах и отдельных штатах США, так и не оправдавшая ожиданий инвесторов статистика по рынку труда в США. Так, число первичных заявок на получение пособий по безработице на неделе, завершившейся 19 сентября, составило 870 тыс., что превысило прогнозы рынка. Кроме того, в большую сторону (с 860 до 866 тыс.) было пересмотрено количество заявок неделей ранее. В результате доллар демонстрировал рост как на большинстве площадок EM, так и к корзине основных мировых валют по индексу DXY. Впрочем, на развивающихся рынках наблюдались и исключения, например, в виде валют Турции и Бразилии, торговавшихся в плюсе", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 22 сентября продал валюту на 2,4 млрд рублей, 21 сентября - на 2,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту на 12,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 сентября на 82,35 копейки, до 77,178 руб., и увеличил курс евро на 73,1 копейки, до 89,9818 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 69,57 копейки по отношению к среде и составил 77,2104 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени увеличился на 58,84 копейки и составил 77,2314 руб.. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 384,435 млн, из которых $956,152 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 428,283 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 59,65 копейки, до 89,9632 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве поднялся на 37,02 копейки и составил 89,9687 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR500,316 млн, из которых EUR185,06 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR315,256 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 4 базисных пункта - до 4,39% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 4,47% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со средой и остались на уровнях 4,5%, 4,63% и 4,66% годовых соответственно.

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