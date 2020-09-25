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Нападение на людей в Париже сочли терактом

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Антитеррористическая прокуратура занялась делом о нападении в пятницу на людей в Париже на улице Николя Аппера в 11-м округе французской столицы.

Расследование начато по случаю "покушения на убийство в связи с террористическим замыслом преступной террористической организацией", сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Глава правительства Франции Жан Кастекс, чье заявление транслировал телеканал France 24, объявил, что в связи с ранением людей в Париже направляется в кризисный центр в МВД.

"Нападение с использованием холодного оружия совершено в 11 округе поблизости от бывших помещений журнала "Шарли Эбдо" (...). В этих условиях я должен немедленно направиться в кризисный центр на площадь Бово (в МВД), чтобы изучить ситуацию и ее развитие", - заявил премьер-министр.

France 24 в отличие от первоначальных сообщений французских СМИ уточнил, что в итоге нападения ранены два человека, один из них тяжело, но его жизнь вне опасности. Поначалу сообщалось, что раненых четверо, в том числе двое якобы были в тяжелом состоянии.

Оба раненых - сотрудники информационного агентства Premieres Lignes, расположенного в здании, где раньше находилась редакция "Шарли Эбдо". Это мужчина и женщина.

Газета Le Figaro сообщила, что, помимо подозреваемого, задержанного со следами крови на одежде на ступеньках Оперы Бастилии, сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого "индо-пакистанской внешности" поблизости от станции метро "Ришар Ленуар".

СМИ теперь склоняются к мнению, что нападавших было, возможно, двое, хотя в последние часы эти сведения неоднократно менялись. Следователи изучают, в том числе, версию о нескольких сообщниках.

Франция Париж Жан Кастекс

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