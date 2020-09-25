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Израиль ввел ограничения на вылеты из страны из-за COVID-19

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Израиля ввело ограничения на вылеты из страны, сообщила министр транспорта Мири Регев.

"Те, кто купил билет до вступления в силу ограничительных мер, то есть до 14.00 (время совпадает с московским - ИФ) 25 сентября, могут покинуть страну. Но билетами, купленными позже, воспользоваться будет нельзя", - говорится в заявлении министра транспорта. Регев добавила, что граждане Израиля смогут беспрепятственно возвращаться в страну.

Правительство Израиля накануне, 24 сентября, утвердило решение об ужесточении в стране режима общенационального карантина из-за роста случаев заражения коронавирусом. Новые меры вступили в силу в пятницу в 14.00. Теперь жители должны оставаться в радиусе одного километра от дома, а все частные предприятия, кроме тех, без которых нельзя обойтись, закрыты.

Синагоги, в соответствии с рекомендациями правительства, можно будет открыть только 27-28 сентября на время праздника Йом-Кипур (день покаяния, отпущения грехов) для небольших групп людей.

В Израиле в последний месяц резко обострилась эпидемиологическая ситуация. Это произошло после того, как страна ослабила ограничительные меры. За последнюю неделю ежесуточный прирост случаев коронавируса в среднем составлял 7 тыс.

Общее число выявленных заражений COVID-19 в Израиле составляет более 206 тыс., из них 1,3 тыс. инфицированных скончались.

Хроника 09 января – 25 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Израиль Коронавирус Мири Регев

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