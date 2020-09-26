Акция протеста в Минске завершилась

Несанкционированная акция протеста у Комаровского рынка в Минске Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Несанкционированная субботняя акция завершилась в Минске без серьезных столкновений протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

В списках не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" было 37 задержанных, включая четверых журналистов: этото Мария Войтович ("Еврорадио"), Мария Гриц (польский телеканал "Белсат"), Екатерина Карпицкая (белорусское издание "Наша нiва") и Александра Эльбаум (портал tut.by). Позднее стало известно, что задержаны были 49 человек.

В минской милиции агентству "Интерфакс" подтвердили задержание "нескольких десятков человек в рамках административного процесса". Что касается журналистов, то, по словам официального представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, "они не задержаны". "После проверки документов, если все в порядке, их отпустят", - сказала она.

В белорусской столице прошла очередная несанкционированная акция. Обычно в субботних протестах принимают участие в основном женщины.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.