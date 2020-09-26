В Техасе запретили пить воду из-под крана из-за опасного для мозга микроба

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Власти Техаса предупредили об опасности потребления водопроводной воды, так как она может быть заражена опасным микробом неглерией Фоулера, поражающей головной мозг, сообщает Associated Press в субботу.

Отмечается, что распоряжение будет действовать во всех районах штата, кроме одного, пока не завершится проверка водохранилища. Основным источником водоснабжения является река Бразос, одна из крупнейших в стране.

Власти пока не назвали срок завершения работ и рекомендовали использовать водопровод только для туалета.

Неглерия Фоулера - одноклеточный организм, поражающий головной мозг и вызывающий менингоэнцефалит. Проникает в организм человека через нос. Впервые, уточняет AP, от последствий, вызванных заражением, скончались несколько человек в 2011 и 2013 году в штатах Аризона и Луизиана.