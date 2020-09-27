Военные Азербайджана предложили одному из армянских гарнизонов сдаться

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Военное командование Азербайджана предложило командованию армянского гарнизона, расположенного в населенном пункте Агдер Мардакерт (Нагорный Карабах, в 62 км к северу от Степанакерта), сложить оружие и сдаться.

"С целью избежания полного уничтожения военного гарнизона ВС Армении, расположенного в населенном пункте Агдер, и предотвратить рост боевых потерь, командованию гарнизона предложено сложить оружие и сдаться", - сообщает министерство обороны Азербайджана.

Военное командование Азербайджана заявляет, что обращение с пленными и гражданскими заложниками будет осуществляться в рамках требований Женевской конвенции и международного права.

"В случае оказания сопротивления все вооруженные лица будут обезврежены", - отмечает министерство.

Между тем Генпрокуратура Азербайджана сообщает, что число пострадавших среди гражданского населения в результате артиллерийских обстрелов с армянской стороны достигло 14 человек.

Вооруженные силы Армении вывели из строя подстанцию в азербайджанском селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, сообщила позже пресс-служба Генпрокуратуры.

Ранее в воскресенье Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.