Азербайджанские хакеры заявили о взломе до 90 армянских сайтов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Команда азербайджанских хакеров Karabakh Hacking Team заявила об атаке на сайты в Армении на фоне военной операции Азербайджана на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

"Азербайджанские хакеры взломали до 90 армянских веб-сайтов и опубликовали слова президента Ильхама Алиева", - заявила команда в своем телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что на взломанных армянских сайтах хакеры разместили фотографии азербайджанского военнослужащего Мубариза Ибрагимова, погибшего в Карабахе в 2010 году.

Ранее сообщалось, что около десяти сайтов армянских СМИ подверглись кибератакам в воскресенье, на них хакеры разместили изображение президента Азербайджана.