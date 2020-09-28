Запуск спутника-шпиона США перенесен еще на сутки

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Запуск на орбиту тяжелой ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), который планировалось осуществить в понедельник, вновь перенесен на сутки, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

"Запуск планируем осуществить 29 сентября", - говорится в сообщении компании ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

Выявленная проблема с отводом мачты на стартовом комплексе на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) помешала провести пуск, который планировался на субботу.

При этом старт предполагалось совершить еще 29 августа. Из-за технических проблем он был остановлен автоматикой всего за три секунды до отрыва ракеты от стартового стола, когда уже произошло зажигание. По данным ULA, причиной отмены пуска стали также неполадки в наземных системах на 37-м стартовом комплексе на космодроме на мысе Канаверал.