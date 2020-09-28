Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:45Заразились
на 27.09В России 1 151 438+7 867В мире 32 751 412+274 699

Запуск спутника-шпиона США перенесен еще на сутки

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Запуск на орбиту тяжелой ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), который планировалось осуществить в понедельник, вновь перенесен на сутки, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

"Запуск планируем осуществить 29 сентября", - говорится в сообщении компании ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

Выявленная проблема с отводом мачты на стартовом комплексе на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) помешала провести пуск, который планировался на субботу.

При этом старт предполагалось совершить еще 29 августа. Из-за технических проблем он был остановлен автоматикой всего за три секунды до отрыва ракеты от стартового стола, когда уже произошло зажигание. По данным ULA, причиной отмены пуска стали также неполадки в наземных системах на 37-м стартовом комплексе на космодроме на мысе Канаверал.

США NROL-44

Новости

Минобороны Азербайджана назвало потери противника в Карабахе

США вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения опровергла заявления Азербайджана о взятии под контроль дороги в Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении заявили об участии наемников в боях на стороне Азербайджана

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны Армении заявило о гибели 200 солдат противника в Карабахе

Из Самарской области уехали последние мигранты из Узбекистана

Из Самарской области уехали последние мигранты из Узбекистана
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил об огневом контроле над дорогой между Арменией и Карабахом

Число задержанных в Белоруссии на акциях протеста увеличилось до 200

Выборы в США - 2020

Трамп призвал Байдена до дебатов сдать тест на запрещенные препараты

Трамп призвал Байдена до дебатов сдать тест на запрещенные препараты
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Азербайджане с понедельника введут военное положение

В Азербайджане с понедельника введут военное положение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');