Запуск на орбиту гигантского спутника-шпиона США вновь перенесли

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Запуск на орбиту тяжелой ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), который планировалось осуществить в воскресенье, вновь перенесен на сутки, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

"Запуск тяжелой миссии Delta IV со спутником NROL-44 теперь планируется осуществить 28 сентября. Дополнительное время необходимо для того, чтобы команда протестировала и проанализировала работу системы отвода обслуживающей мачты", - говорится в сообщении компании ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

Выявленная проблема с отводом мачты на стартовом комплексе на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) помешала провести пуск, который планировался на субботу.

Старт предполагалось совершить еще 29 августа. Из-за технических проблем он был остановлен автоматикой всего за три секунды до отрыва ракеты от стартового стола, когда уже произошло зажигание. По данным ULA, причиной отмены пуска стали также неполадки в наземных системах на 37-м стартовом комплексе на космодроме на мысе Канаверал.

О целях, орбите, размере и других характеристиках секретного американского спутника NROL-44, стоимость которого, по оценкам, превышает $1 млрд, официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены.

Между тем, по словам бывшего сотрудника NASA Дэвида Бейкера, знакомого с программой NRO, речь идет о запуске американского космического аппарата Orion, также известного как Mentor или Advanced Orion - серии американских спутников, предназначенных для радиоэлектронной разведки.

"Он весит более 5 тонн, оснащен огромной параболической антенной диаметром более 100 м, которая раскрывается на орбите", - сказал эксперт. По его словам, гигантский спутник размером с автобус будет выведен на экваториальную орбиту высотой 36 тыс. км.

Основная задача нового американского спутника - перехват телеметрической информации и прослушивание каналов связи геостационарных спутников.

На геостационарную орбиту с 1995 года уже было выведено семь подобных спутников, разработанных NRO при участии ЦРУ. Однако нынешний является самым большим по своим габаритам и весу.

В настоящее время на орбите Земли находятся 49 космических аппаратов Национального управления военно-космической разведки США. Всего США располагают орбитальной группировкой в составе, по меньшей мере, 154 военных спутников.

По данным эксперта, по сравнению с США сегодня Россия располагает на орбите 71 военными спутниками, Китай - 63.