Азербайджанская армия уничтожила два танка Армении

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджанская армия в ходе контрнаступательной операции в Карабахе уничтожила два танка противника, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"Наша армия продолжает контрнаступательные операции по освобождению наших земель от оккупации. Некоторое время назад подразделения азербайджанской армии уничтожили два танка ВС Армении", - отметила пресс-служба. Минобороны Азербайджана распространило видеокадры уничтожения танков.

Таким образом, общее число армянских танков, уничтоженных подразделениями азербайджанской армии, достигло 26.

По данным Минобороны, в целом в результате боев азербайджанской армии 27 сентября и в понедельник на различных направлениях фронта было уничтожено большое количество войск, военных объектов и военной техники Армении.