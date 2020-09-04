Глава Smith & Wesson заявил о беспрецедентном спросе на оружие в США

Активнее всего оружие покупают женщины и афроамериканцы

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор Smith & Wesson Марк Смит заявил о "во многом беспрецедентном" росте спроса на огнестрельное оружие в США. Он сказал об этом аналитикам, пишет Financial Times.

По его словам, "большая часть" спроса приходится на людей, которые "просто боятся за свою личную защиту и безопасность" в связи с пандемией и беспорядками в стране. Среди владельцев оружия быстрее всего растут две группы - женщины и афроамериканцы, отметил Смит.

Компания в I квартале 2021 финансового года (завершился 31 июля) увеличила выручку от продажи огнестрельного оружия почти в 2,5 раза в годовом измерении. Показатель составил $229 млн против $95 млн годом ранее.

Квартальная выручка Smith & Wesson выросла больше чем в два раза и составила $278 млн при прогнозе на уровне $195 млн.

За отчетный период компания вышла в чистую прибыль на уровне $48,4 млн, или $0,86 на акцию, по сравнению с убытком в $2,1 млн, или $0,04 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль составила $0,97 на акцию при консенсус-прогнозе в $0,48 на акцию.

Smith & Wesson выплатит квартальные дивиденды в размере $0,05 на акцию.

Акции компании с начала года подорожали на 164%.

Продажи оружия в США исторически растут в год президентских выборов, поскольку покупатели стремятся застраховаться от возможного ужесточения контроля за оборотом оружия, пишет FT. Помимо этого, минувшим летом спрос подскочил из-за беспорядков в крупных городах страны, а также из-за пандемии и вызванного ею экономического кризиса.

В этом году количество проводимых ФБР проверок покупателей оружия может превысить прошлогодний рекорд в 28,4 млн. В августе было проведено 3,1 млн проверок, а с начала года - 25,9 млн.

По данным Национального фонда стрелкового спорта (NSSF) США, в 2020 году почти 5 млн американцев приобрели оружие впервые.

Конкурирующая Sturm Ruger в июле сообщила, что продажи ее продукции дистрибьюторами в первом полугодии подсочили на 47% в годовом выражении. По словам главы компании Кристофера Киллойя, спрос начал резко повышаться в конце первого квартала.