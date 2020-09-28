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В Англии появились крупные штрафы за нарушение изоляции больными COVID

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Англии с понедельника будут выписывать крупные штрафы пациентам с COVID-19, если они нарушат режим самоизоляции, сообщает агентство Associated Press.

Отныне нарушителю придется заплатить штраф в размере 1 тыс. фунтов стерлингов (порядка $1,2 тыс.), если же он повторно нарушит этот запрет, то штраф возрастет до 10 тыс. фунтов стерлингов.

По словам главы британского Минздрава Мэттью Хэнкока, правительство без колебаний будет вводить дальнейшие меры, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Кроме того, барам и ресторанам, находящимся на территории Вестминстерского дворца в Лондоне, отныне будет запрещено продавать алкоголь после 22:00. Это ограничение ранее не коснулось парламентских заведений, поскольку их считали "столовыми" для сотрудников парламента, которыми те пользовались в случае задержек на работе. Однако еду и безалкогольные напитки парламентарии приобрести смогут.

В Англии с 24 сентября действует запрет на работу ресторанов и баров после 22:00. Эта мера призвана снизить распространение коронавируса.

В Великобритании уже 42 тыс. человек скончались после заражения коронавирусом COVID-19, заразились им с начала пандемии 434,9 тыс. человек.

Великобритания коронавирус

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