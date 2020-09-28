Афганистан поддержал Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Заявление министерства иностранных дел Афганистана в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе опубликовано на сайте внешнеполитического ведомстваю

В нем заявляется, что "Нагорно-Карабахский регион получил международное признание как часть Азербайджана".

"Афганистан требует прекращения оккупации Нагорного Карабаха и поддерживает усилия народа и правительства Азербайджана и других стран мира в этом отношении", - отмечается в документе.

Минобороны Азербайджана утром 27 сентября заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По утверждению ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации армянской стороны.

Со своей стороны, премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются.